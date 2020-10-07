«Локомотив» отзаявил Джорджевича и внес Зе Луиша в заявку в РПЛ

«Локомотив» во вторник объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим Зе Луишем, ранее выступавшим в португальском «Порту» и московском «Спартаке». Он стал девятым легионером в команде. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17» — в заявке команды может быть восемь легионеров без ограничения их числа на поле. Как ранее сообщал источник РИА Новости, появление Зе Луиша в заявке зависит от того, когда «Локомотив» исключит из нее Джорджевича.