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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» отзаявил Джорджевича и внес Зе Луиша в заявку в РПЛ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» исключил из заявки на чемпионат России нападающего Луку Джорджевича и дозаявил форварда Зе Луиша, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» во вторник объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим Зе Луишем, ранее выступавшим в португальском «Порту» и московском «Спартаке». Он стал девятым легионером в команде. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17» — в заявке команды может быть восемь легионеров без ограничения их числа на поле. Как ранее сообщал источник РИА Новости, появление Зе Луиша в заявке зависит от того, когда «Локомотив» исключит из нее Джорджевича.

Локомотив (Москва)

Ранее директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал РИА Новости, что клуб заявил Зе Луиша для участия в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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