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16:41 (мск), источник: ТАСС

Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера ФК «Уфа»

ТАСС, 7 октября. Арслан Халимбеков станет исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Уфа» после ухода Вадима Евсеева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Уфа» объявила об уходе 44-летнего Евсеева с поста главного тренера. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

До назначения исполняющим обязанности Халимбеков занимал должность старшего тренера в «Уфе».

В текущем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги «Уфа» после 10 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

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