Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера ФК «Уфа»
ТАСС, 7 октября. Арслан Халимбеков станет исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Уфа» после ухода Вадима Евсеева. Об этом сообщает
ТАСС, 7 октября. Арслан Халимбеков станет исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Уфа» после ухода Вадима Евсеева. Об этом сообщает
В среду «Уфа» объявила об уходе 44-летнего Евсеева с поста главного тренера. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
До назначения исполняющим обязанности Халимбеков занимал должность старшего тренера в «Уфе».
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