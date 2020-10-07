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16:41 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча РПЛ на 505 и 125 тыс. рублей

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал столичный «Спартак» и петербургский «Зенит» по итогам матча 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) на 505 и 125 тыс. рублей соответственно. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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«Спартак» 3 октября принимал петербургский «Зенит» на «Открытие-Арене» в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«За нарушение санитарного регламента “Спартак” оштрафован на 30 тыс. рублей, за использование пиротехнических изделий — на 125 тыс. рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров — на 50 тыс. рублей, за публичную демонстрацию баннеров, содержащих ненормативную лексику, — на 50 тыс. рублей, за скандирования — 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Также глава КДК РФС отметил, что московский клуб оштрафован на 200 тыс. рублей за публичную демонстрацию зрителями нацистской символики. За данное нарушение красно-белым запрещен допуск зрителей в сектор В206 на стадионе «Открытие-Арена» на один домашний матч чемпионата России условно; испытательный срок — до конца сезона-2020/21.

«Зенит» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 35 тыс. рублей, за пиротехнику — на 50 тыс. рублей, за скандирования — на 40 тыс. рублей, — добавил собеседник агентства.

«Спартак» после 10 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Красно-белые по дополнительным показателям отстают от лидирующего «Зенита». Ближайший домашний матч московская команда проведет 31 октября в 13-м туре чемпионата России, соперником спартаковцев будет «Ростов».

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