«Спартак» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча РПЛ на 505 и 125 тыс. рублей
МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
«Спартак» 3 октября принимал петербургский «Зенит» на «Открытие-Арене» в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:1.
«За нарушение санитарного регламента “Спартак” оштрафован на 30 тыс. рублей, за использование пиротехнических изделий — на 125 тыс. рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров — на 50 тыс. рублей, за публичную демонстрацию баннеров, содержащих ненормативную лексику, — на 50 тыс. рублей, за скандирования — 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
Также глава КДК РФС отметил, что московский клуб оштрафован на 200 тыс. рублей за публичную демонстрацию зрителями нацистской символики. За данное нарушение
«Зенит» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 35 тыс. рублей, за пиротехнику — на 50 тыс. рублей, за скандирования — на 40 тыс. рублей, — добавил собеседник агентства.
«Спартак» после 10 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.