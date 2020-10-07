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16:53 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Ростова» Карпин избежал дополнительного наказания за удаление в матче с «Сочи»

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин избежал дополнительного наказания за удаление в матче 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом ТАСС сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» 4 октября на выезде потерпел поражение от «Сочи» со счетом 2:4. После финального свистка главный арбитр встречи Евгений Турбин показал красную карточку Карпину. Как отмечается в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер был удален за демонстративное несогласие с решением арбитра.

«Принято решение не применять к главному тренеру “Ростова” Карпину дополнительную дисквалификацию», — сказал Григорьянц.

Глава КДК РФС сообщил, что «Ростов» за неподобающее поведение команды, проявившееся в получении шестью игроками желтых карточек, оштрафован на 100 тыс. рублей. Кроме того, клуб из Ростова-на-Дону получил штраф в размере 20 тыс. рублей за скандирования болельщиками оскорбительных выражений.

«Ростов» после 10 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» располагается на четвертой позиции, в активе команды из Краснодарского края на два очка больше. В 11-м туре дончане 18 октября встретятся с идущим 10-м грозненским «Ахматом», а сочинцы днем ранее на выезде сыграют с лидером премьер-лиги петербургским «Зенитом».

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Тренер «Рубина» также избежал дополнительного наказания

4 октября на 79-й минуте матча «Рубин» — «Ахмат» (1:1) тренер домашней команды Олег Кузьмин был удален за удар бутылки ногой в поле в момент остановки игры. Григорьянц отметил, что КДК РФС принял решение не применять к специалисту дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической. «При этом принято решение оштрафовать Кузьмина за неспортивное поведение на 50 тыс. рублей», — добавил собеседник агентства.

По итогам матча «Урал» — ЦСКА (0:2) комитет принял решение оштрафовать армейский клуб на 30 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента и еще на 30 тыс. рублей — за использование пиротехники. Кроме того, главный тренер московской команды Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

«Локомотив» по итогам матча с «Химками» (2:1) оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента, а главный тренер железнодорожников Марко Николич — на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны; подмосковный клуб по итогам этой встречи оштрафован на 25 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента, а главный тренер Игорь Черевченко за аналогичное нарушение — на 10 тыс. рублей. Кроме того, «Рубин» и «Динамо» по итогам встреч с «Ахматом» (1:1) и «Краснодаром» (2:0) соответственно оштрафованы за нарушение санитарного регламента на 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

Григорьянц сообщил, что волгоградский «Ротор» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в выездном матче против «Уфы» (0:0). Во встрече, состоявшейся в столице Башкортостана 3 октября, семь футболистов гостевой команды получили предупреждения.

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