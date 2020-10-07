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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ объяснила, почему не опубликован календарь ЧР до конца года

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская премьер-лига (РПЛ) не опубликовала календарь чемпионата России по футболу до конца 2020 года, так как при его составлении возникли несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе РПЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

РПЛ в среду опубликовала календарь матчей на 11−14-е туры чемпионата России. До конца 2020 года запланировано проведение 18 туров.

«Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникли несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем — они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается», — сообщили в пресс-службе.

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