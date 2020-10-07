РПЛ объяснила, почему не опубликован календарь ЧР до конца года
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская
РПЛ в среду опубликовала календарь матчей на 11−14-е туры чемпионата России. До конца 2020 года запланировано проведение 18 туров.
«Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникли несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем — они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается», — сообщили в