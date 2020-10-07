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17:30 (мск), источник: ТАСС

«Урал» ведет переговоры об аренде футболиста Джорджевича

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» ведет переговоры с московским «Локомотивом» об аренде нападающего Луки Джорджевича. Об этом ТАСС сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

Джорджевич перешел в «Локомотив» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В нынешнем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) 26-летний форвард не сыграл ни одного матча. Согласно действующему лимиту на легионеров в заявке команды на чемпионат России может быть не больше восьми иностранных футболистов. Из-за добавления Зе Луиша «Локомотиву» пришлось отзаявить Джорджевича.

Локомотив (Москва)

«Клуб ведет переговоры с Джорджевичем, хотим видеть этого футболиста в команде, — сказал Иванов. — Но мы и с [Ризуаном] Мирзовым вели переговоры, но он в итоге в “Химках” оказался, поэтому заранее давать комментарии не хочу. Как только появится в “Урале”, обязательно об этом скажем. Других усилений пока не планируем, нам бы сейчас хоть одну позицию закрыть».

«Урал» после 10 игр располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. В следующем туре клуб из Екатеринбурга 18 октября на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

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