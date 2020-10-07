«Урал» ведет переговоры об аренде футболиста Джорджевича

Джорджевич перешел в «Локомотив» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В нынешнем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) 26-летний форвард не сыграл ни одного матча. Согласно действующему лимиту на легионеров в заявке команды на чемпионат России может быть не больше восьми иностранных футболистов. Из-за добавления Зе Луиша «Локомотиву» пришлось отзаявить Джорджевича.

«Клуб ведет переговоры с Джорджевичем, хотим видеть этого футболиста в команде, — сказал Иванов. — Но мы и с [Ризуаном] Мирзовым вели переговоры, но он в итоге в “Химках” оказался, поэтому заранее давать комментарии не хочу. Как только появится в “Урале”, обязательно об этом скажем. Других усилений пока не планируем, нам бы сейчас хоть одну позицию закрыть».