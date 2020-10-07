Кононов может быть назначен главным тренером «Уфы»

Источник: Sport24

Сегодня, 7 октября, «Уфа» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен старший тренер Арслан Халимбеков.

Последним местом работы Кононова была «Рига», которую он покинул в сентябре.

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