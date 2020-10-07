Кононов может быть назначен главным тренером «Уфы»
По информации Sport24, возглавить «Уфу» может бывший главный тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов.
По информации Sport24, возглавить «Уфу» может бывший главный тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов.
Сегодня, 7 октября, «Уфа» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен старший тренер Арслан Халимбеков.
Последним местом работы Кононова была «Рига», которую он покинул в сентябре.
«Уфа» в 10 турах нынешнего сезона российской