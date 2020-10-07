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22:18 (мск), источник: ТАСС

Возбуждено дело по факту нарушений санитарных норм на матче «Спартак» — «Зенит»

ТАСС, 7 октября. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на стадионе «Открытие-Арена» во время проведения матча 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Организаторам грозит штраф или временное приостановление деятельности, сообщается на сайте ведомства.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 1:1.

Встреча прошла 3 октября и завершилась вничью со счетом 1:1. Из-за ситуации с коронавирусом в Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%.

«В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек, были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности: организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча — как болельщиками “Спартака”, так и “Зенита”. <…> Возбуждено административное расследование», — говорится в сообщении.

Российская Премьер-Лига

Отмечается, что на гендиректора клуба Шамиля Газизова и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы. Нарушителям грозит административное наказание: для должностных лиц от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

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1:1
Первый тайм: 0:0
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