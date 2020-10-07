Возбуждено дело по факту нарушений санитарных норм на матче «Спартак» — «Зенит»

Источник: ИТАР-ТАСС

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Встреча завершилась со счетом 1:1.

Встреча прошла 3 октября и завершилась вничью со счетом 1:1. Из-за ситуации с коронавирусом в Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%.

«В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек, были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности: организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча — как болельщиками “Спартака”, так и “Зенита”. <…> Возбуждено административное расследование», — говорится в сообщении.

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