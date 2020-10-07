Возбуждено дело по факту нарушений санитарных норм на матче «Спартак» — «Зенит»
ТАСС, 7 октября. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило грубые нарушения мер
ТАСС, 7 октября. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило грубые нарушения мер
Встреча прошла 3 октября и завершилась вничью со счетом 1:1.
«В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек, были выявлены грубые нарушения мер
Отмечается, что на гендиректора клуба Шамиля Газизова и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы. Нарушителям грозит административное наказание: для должностных лиц от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток.