«Фламенго» хочет продлить аренду Педро Роши из «Спартака»
«Фламенго» хочет договориться со «Спартаком» о продлении аренды нападающего Педро Роши, сообщает журналист Бренно Беретта.
«Фламенго» хочет договориться со «Спартаком» о продлении аренды нападающего Педро Роши, сообщает журналист Бренно Беретта.
По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с московским о продлении соглашения до августа 2021 года. Нынешний срок аренды 26-летнего бразильца действует до конца декабря 2020 года. «Фламенго» заплатил за аренду Роши 2 миллиона евро. Сообщается, что «Спартак» будет требовать у бразильского клуба не менее 10 миллионов евро, если клуб захочет выкупить форварда.
Роша стал игроком «Фламенго» зимой 2020 года. Он провел за бразильскую команду 4 матча и отличился 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 2,4 миллиона евро.