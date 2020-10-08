РФС оштрафовал ЦСКА и главного тренера Виктора Гончаренко по итогам матча с «Уфой»

«В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.



В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ПФК ЦСКА г. Москва Гончаренко В. М. на 10 000 (Десять тысяч) рублей.



В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей», — сообщает пресс-служба РФС.