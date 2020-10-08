РФС оштрафовал «Ростов» на 120 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи»
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Встреча прошла 4 октября в Сочи и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. «Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, выразившееся в шести желтых карточках, полученных игроками донского клуба. Также «Ростов» выплатит 20 тысяч за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
За нарушения обязательных требований раздела санитарного регламента на 35 тысяч рублей оштрафовано московское «Динамо», на 30 тысяч — столичные ЦСКА и «Локомотив», на 25 тысяч — казанский «Рубин» и подмосковные «Химки».
Кроме того, ЦСКА наказан штрафом в 30 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий, волгоградский «Ротор» заплатит 100 тысяч за неподобающее поведение команды (предупреждения получили семь игроков).
Также КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Марко Николича на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, за аналогичное нарушение на 10 тысяч оштрафованы главный тренер «Химок» Игорь Черевченко и Виктор Ганчаренко, возглавляющий ЦСКА. Тренер «Рубина» Олег Кузьмин наказан штрафом в 50 тысяч за неспортивное поведение.