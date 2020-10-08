РФС оштрафовал «Ростов» на 120 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла 4 октября в Сочи и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. «Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, выразившееся в шести желтых карточках, полученных игроками донского клуба. Также «Ростов» выплатит 20 тысяч за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

За нарушения обязательных требований раздела санитарного регламента на 35 тысяч рублей оштрафовано московское «Динамо», на 30 тысяч — столичные ЦСКА и «Локомотив», на 25 тысяч — казанский «Рубин» и подмосковные «Химки».

Кроме того, ЦСКА наказан штрафом в 30 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий, волгоградский «Ротор» заплатит 100 тысяч за неподобающее поведение команды (предупреждения получили семь игроков).