Текущие события
Футбол. Сборные
19:15
Россия
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Уэльс
Футбол. Сборные
7.10
Португалия
Испания
00
Футбол. Сборные
7.10
Андорра
Кабо-Верде
12
Футбол. Сборные
7.10
Франция
Украина
71
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
13:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дело «Спартака» будет рассмотрено 12 октября

Заседание Тушинского районного суда по делу о наказании московского «Спартака» за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) состоится 12 октября.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Назначенное время слушания — 14.30, судья — О. Г. Матухно.

Накануне управление Роспотребнадзора по Москве сообщило: во время проведения матча на «Открытие Арене», на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По итогам расследования 7 октября на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ и административные материалы направлены в Тушинский районный суд.

Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Напомним, обнародованные ранее официальные данные о посещаемости матча «Спартак» — «Зенит» на «Открытие Арене» — 17 150 зрителей (при вместимости стадиона 45 000 человек). На данный момент заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов от числа мест арены, однако фактически составляет примерно 30 процентов с учетом дистанции при рассадке болельщиков в 1,5 метра.

 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
«Барса» Кумана прекрасна. У каталонцев исчезла Месси-зависимость
УЕФА назвал суммы, которые получат российские клубы
Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории
Месси может бесплатно перейти в «Манчестер Сити» зимой
В Америке прошел исторический драфт НХЛ. Выбраны 23 россиянина
РФС оштрафовал ЦСКА и Виктора Гончаренко
Евгения Медведева снялась и со второго этапа Кубка России
СМИ: «Ротор» потратил миллионы на компенсацию переездов игрокам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь