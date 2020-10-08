«Дело «Спартака» будет рассмотрено 12 октября

Источник: Спорт-Экспресс

Назначенное время слушания — 14.30, судья — О. Г. Матухно.

Накануне управление Роспотребнадзора по Москве сообщило: во время проведения матча на «Открытие Арене», на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По итогам расследования 7 октября на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ и административные материалы направлены в Тушинский районный суд.

Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.