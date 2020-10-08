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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» и «Рубин» сыграют товарищеский матч 11 октября

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Урал» проведет товарищеский матч с казанским «Рубином», сообщается на официальном сайте екатеринбургского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд состоится 11 октября в Екатеринбурге. По договоренности обоих клубов, матч пройдет в закрытом режиме.

После 10 туров «Урал» набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин», в активе которого 15 баллов, располагается на девятой строчке.

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