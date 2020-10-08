«Урал» и «Рубин» сыграют товарищеский матч 11 октября
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Урал» проведет товарищеский матч с казанским «Рубином», сообщается на официальном сайте екатеринбургского футбольного клуба.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Урал» проведет товарищеский матч с казанским «Рубином», сообщается на официальном сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Встреча команд состоится 11 октября в Екатеринбурге. По договоренности обоих клубов, матч пройдет в закрытом режиме.
После 10 туров «Урал» набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской