«Урал» и «Рубин» сыграют товарищеский матч 11 октября

Встреча команд состоится 11 октября в Екатеринбурге. По договоренности обоих клубов, матч пройдет в закрытом режиме.

После 10 туров «Урал» набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин», в активе которого 15 баллов, располагается на девятой строчке.