СМИ: Бердыев — основной кандидат на пост главного тренера «Динамо»
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Курбан Бердыев является главным кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо», сообщает Championat, ссылаясь на источники, близкие к клубу.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Курбан Бердыев является главным кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо», сообщает Championat, ссылаясь на источники, близкие к клубу.
Как утверждает издание, руководство «бело-голубых» не отказалось от кандидатуры немецкого специалиста Сандро Шварца, однако на данный момент именно Бердыев является приоритетным вариантом.
Последним местом работы туркменского специалиста был казанский «Рубин», который Бердыев покинул в 2019 году.
Ранее СМИ сообщали, что на пост главного тренера «Динамо» претендуют Сандро Шварц и Валерьен Исмаэль.