СМИ: Бердыев — основной кандидат на пост главного тренера «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Как утверждает издание, руководство «бело-голубых» не отказалось от кандидатуры немецкого специалиста Сандро Шварца, однако на данный момент именно Бердыев является приоритетным вариантом.

Последним местом работы туркменского специалиста был казанский «Рубин», который Бердыев покинул в 2019 году.

Ранее СМИ сообщали, что на пост главного тренера «Динамо» претендуют Сандро Шварц и Валерьен Исмаэль.