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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Бердыев — основной кандидат на пост главного тренера «Динамо»

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Курбан Бердыев является главным кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо», сообщает Championat, ссылаясь на источники, близкие к клубу.

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Источник: РИА "Новости"

Как утверждает издание, руководство «бело-голубых» не отказалось от кандидатуры немецкого специалиста Сандро Шварца, однако на данный момент именно Бердыев является приоритетным вариантом.

Последним местом работы туркменского специалиста был казанский «Рубин», который Бердыев покинул в 2019 году.

Ранее СМИ сообщали, что на пост главного тренера «Динамо» претендуют Сандро Шварц и Валерьен Исмаэль.

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