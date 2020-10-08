Кононов опроверг информацию о переговорах с «Уфой»

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что Кононов может заменить ушедшего с поста главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

«Информация о переговорах с ФК “Уфа” не соответствует действительности», — сказал Кононов по телефону.

После десяти туров чемпионата России «Уфа» с шестью очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. Ранее Кононов работал в «Краснодаре», грозненском «Ахмате», тульском «Арсенале» и московском «Спартаке». В сентябре тренер временно покинул «Ригу» по семейным обстоятельствам.