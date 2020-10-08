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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кононов опроверг информацию о переговорах с «Уфой»

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Олег Кононов заявил РИА Новости, что не ведет переговоров с футбольным клубом «Уфа» о назначении на пост главного тренера команды.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что Кононов может заменить ушедшего с поста главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

«Информация о переговорах с ФК “Уфа” не соответствует действительности», — сказал Кононов по телефону.

После десяти туров чемпионата России «Уфа» с шестью очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. Ранее Кононов работал в «Краснодаре», грозненском «Ахмате», тульском «Арсенале» и московском «Спартаке». В сентябре тренер временно покинул «Ригу» по семейным обстоятельствам.

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