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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в сентябре

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Болельщики московского «Локомотива» признали полузащитника Антона Миранчука лучшим футболистом команды в сентябре, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Миранчук победил в голосовании с результатом 60,25% голосов, второе место занял защитник Мурило (14,4%), замкнул тройку лучших форвард Федор Смолов (14,16%). Далее расположились защитники Ведран Чорлука (8,74%) и Станислав Магкеев (2,45%).

В прошедшем месяце Миранчук провел за «Локомотив» три матча, в которых сделал две результативных передачи.

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