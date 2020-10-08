Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в сентябре

Миранчук победил в голосовании с результатом 60,25% голосов, второе место занял защитник Мурило (14,4%), замкнул тройку лучших форвард Федор Смолов (14,16%). Далее расположились защитники Ведран Чорлука (8,74%) и Станислав Магкеев (2,45%).

В прошедшем месяце Миранчук провел за «Локомотив» три матча, в которых сделал две результативных передачи.