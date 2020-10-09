Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Камерун
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Сенегал
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Футбол. Сборные
8.10
Англия
Уэльс
30
Футбол. Сборные
8.10
Бельгия
Кот-д`Ивуар
11
Все события
Фоторепортажи
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Мозес может перейти в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что московский «Спартак» работает над трансфером полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.

Наверх
Источник: AP 2020

«“Спартак” сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак (Москва)

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

Челси (Лондон)

Права на Мозеса принадлежат лондонскому «Челси». Ранее Мозес выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.

Интер (Милан)

После 10 туров, набрав 21 очко, «Спартак» занимает 2-е место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором в отборе ЧМ-2022
Нежелание бойцов UFC драться с чеченцем Чимаевым объяснили
«Нужно все перелопатить»: Черчесов — о поражении от Швеции
Сборная Уругвая стартовала в квалификации ЧМ-2022 с победы
Молодежная сборная России сыграет в квалификации ЧЕ с эстонцами
ЦСКА обыграл «Маккаби» и одержал первую победу в сезоне Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь