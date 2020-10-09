Виктор Мозес может перейти в «Спартак»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что московский «Спартак» работает над трансфером полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что московский «Спартак» работает над трансфером полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
«“Спартак” сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт», — написал Геркус в своём
В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.
Права на Мозеса принадлежат лондонскому «Челси». Ранее Мозес выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.
После 10 туров, набрав 21 очко, «Спартак» занимает 2-е место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.