Виктор Мозес может перейти в «Спартак»

Источник: AP 2020

«“Спартак” сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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Спартак (Москва) Все о команде

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

Челси (Лондон) Все о команде

Права на Мозеса принадлежат лондонскому «Челси». Ранее Мозес выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.

Интер (Милан) Все о команде