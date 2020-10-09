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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Кайрата» и молодежной сборной Казахстана близок к отъезду в российскую премьер-лигу

В 2018-м он помог алматинцам выиграть Кубок.

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Казахстанский футболист Александр Соколенко заинтересовал несколько клубов нижней части турнирной таблицы чемпионата России, сообщает Айдын Кожахмет в Instagram.

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Отмечается, что по завершении сезона в Казахстане 23-летний правый фланговый защитник петропавловцев, скорее всего, отправится в РПЛ.

Соколенко является воспитанником «Кызыл-Жар СК», но до прошлого лета выступал за «Кайрат» и стал героем финала Кубка Казахстана-2018. Именно его гол принес победу алматинцам в матче с «Атырау».

Кайрат (Алма-Ата)

В нынешнем сезоне КПЛ Соколенко провел девять игр, в которых забил один гол.

Ранее он регулярно привлекался к играм за молодежную сборную Казахстана.

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