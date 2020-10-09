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13:09 (мск), источник: ТАСС

ФК «Уфа» 11 октября планирует представить команде нового главного тренера

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Уфа» планирует представить нового главного тренера команде 11 октября. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

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Источник: РИА "Новости"

7 октября «Уфа» объявила о расторжении контракта по соглашению сторон с предыдущим главным тренером Вадимом Евсеевым. Исполняющим обязанности главного тренера стал старший тренер команды Арслан Халимбеков.

«Ясность с новым главным тренером появилась еще вчера, но человек заканчивает предыдущие проекты, поэтому пока просил не называть имя, — сказал Мурзагулов. — У нас будет тренерский штаб более широкий и сбалансированный, чем раньше. Думаю, что представим нового главного тренера команде послезавтра».

В текущем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги «Уфа» после 10 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В 10 матчах команда одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В 11-м туре она 17 октября в Москве сыграет с «Локомотивом».

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