ФК «Уфа» 11 октября планирует представить команде нового главного тренера

7 октября «Уфа» объявила о расторжении контракта по соглашению сторон с предыдущим главным тренером Вадимом Евсеевым. Исполняющим обязанности главного тренера стал старший тренер команды Арслан Халимбеков.
«Ясность с новым главным тренером появилась еще вчера, но человек заканчивает предыдущие проекты, поэтому пока просил не называть имя, — сказал Мурзагулов. — У нас будет тренерский штаб более широкий и сбалансированный, чем раньше. Думаю, что представим нового главного тренера команде послезавтра».
В текущем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги «Уфа» после 10 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В 10 матчах команда одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В 11-м туре она 17 октября в Москве сыграет с «Локомотивом».