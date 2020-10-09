ФК «Уфа» 11 октября планирует представить команде нового главного тренера

Источник: РИА "Новости"

7 октября «Уфа» объявила о расторжении контракта по соглашению сторон с предыдущим главным тренером Вадимом Евсеевым. Исполняющим обязанности главного тренера стал старший тренер команды Арслан Халимбеков.

«Ясность с новым главным тренером появилась еще вчера, но человек заканчивает предыдущие проекты, поэтому пока просил не называть имя, — сказал Мурзагулов. — У нас будет тренерский штаб более широкий и сбалансированный, чем раньше. Думаю, что представим нового главного тренера команде послезавтра».