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15:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Скоро все объявим». Бувач рассказал, может ли россиянин возглавить «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о процессе поиска нового главного тренера для команды.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо», — приводит Sport24 слова Бувача. — Переговоры еще идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы все объявим.

Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имен, разумеется, я называть не буду.

При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт.

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