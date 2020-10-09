«Скоро все объявим». Бувач рассказал, может ли россиянин возглавить «Динамо»

Источник: Спорт-Экспресс

— Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо», — приводит Sport24 слова Бувача. — Переговоры еще идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы все объявим.

Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имен, разумеется, я называть не буду.