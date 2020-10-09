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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ганский футболист Мохаммед Рабиу пополнил состав «Тамбова»

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу перешел в «Тамбов», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на год с возможностью продления еще на один год. Отмечается, что Рабиу внесен в заявочный лист команды на текущий сезон.

Ранее Рабиу выступал за самарские «Крылья Советов», махачкалинский «Анжи» и краснодарскую «Кубань». В его активе 31 матч за сборную Ганы, он принимал участие в Кубке африканских наций-2013 и чемпионате мира 2014 года. Последним клубом хавбека был «Париж» из первого дивизиона чемпионата Франции, за который он провел 16 матчей и забил один мяч.

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