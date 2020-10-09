Ганский футболист Мохаммед Рабиу пополнил состав «Тамбова»

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на год с возможностью продления еще на один год. Отмечается, что Рабиу внесен в заявочный лист команды на текущий сезон.

Ранее Рабиу выступал за самарские «Крылья Советов», махачкалинский «Анжи» и краснодарскую «Кубань». В его активе 31 матч за сборную Ганы, он принимал участие в Кубке африканских наций-2013 и чемпионате мира 2014 года. Последним клубом хавбека был «Париж» из первого дивизиона чемпионата Франции, за который он провел 16 матчей и забил один мяч.