Российские футбольные клубы летом потратили более $75 млн на международные трансферы
ТАСС, 9 октября. Российские футбольные клубы в период с 1 июня по 5 октября потратили $75,7 млн на международные трансферы. Такую статистику приводит
ТАСС, 9 октября. Российские футбольные клубы в период с 1 июня по 5 октября потратили $75,7 млн на международные трансферы. Такую статистику приводит
Россия занимает в списке девятое место, находясь рядом с Турцией ($61,1 млн) и Бельгией ($97,1 млн). По сравнению с соответствующим периодом 2019 года показатели российских клубов упали. Тогда они потратили $233,5 млн и занимали в списке шестое место.
Лидируют клубы из Англии, суммарно потратившие более $1,2 млрд. Далее идут клубы из Италии ($543,9 млн) и Испании ($486,6 млн).
Английские клубы также лидируют по количеству покупок (485) и продаж (524) футболистов.