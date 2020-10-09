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16:24 (мск), источник: ТАСС

Российские футбольные клубы летом потратили более $75 млн на международные трансферы

ТАСС, 9 октября. Российские футбольные клубы в период с 1 июня по 5 октября потратили $75,7 млн на международные трансферы. Такую статистику приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Источник: РИА "Новости"

Россия занимает в списке девятое место, находясь рядом с Турцией ($61,1 млн) и Бельгией ($97,1 млн). По сравнению с соответствующим периодом 2019 года показатели российских клубов упали. Тогда они потратили $233,5 млн и занимали в списке шестое место.

Лидируют клубы из Англии, суммарно потратившие более $1,2 млрд. Далее идут клубы из Италии ($543,9 млн) и Испании ($486,6 млн).

Английские клубы также лидируют по количеству покупок (485) и продаж (524) футболистов.

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