Российские футбольные клубы летом потратили более $75 млн на международные трансферы

Россия занимает в списке девятое место, находясь рядом с Турцией ($61,1 млн) и Бельгией ($97,1 млн). По сравнению с соответствующим периодом 2019 года показатели российских клубов упали. Тогда они потратили $233,5 млн и занимали в списке шестое место.