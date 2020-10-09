Хацкевич вернулся к управлению «Ротором» после болезни

Источник: Спорт РИА Новости

Хацкевич ранее по состоянию здоровья пропустил выездной матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:0), который прошел 3 октября. В его отсутствие обязанности главного тренера «Ротора» исполнял Максим Шацких. Как сообщалось, в день вылета на матч Хацкевич почувствовал себя плохо, у него было повышенное давление.

«Чувствую себя отлично. Работаю в общей группе. В первую очередь, мы рады, что сейчас у нас команда почти в полном составе. Да, Соломон (Кверквелия) вызван в сборную Грузии, но все остальные парни в строю. В распоряжении тренерского штаба 20 полевых футболистов. Мы продолжаем регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции», — сказал Хацкевич.

«Тренировки проходят в двухразовом режиме. Наша задача — привести ребят в нужное функциональное состояние и подвести к матчу с “Тамбовом” в полной боевой готовности», — отметил тренер.