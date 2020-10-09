Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Балтика
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Бр
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Факел
21
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Сенегал
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
20
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Торпедо М
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Чайка
12
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Камерун
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
03
Все события
Фоторепортажи
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны подробности трансфера Мозеса в «Спартак»

По информации «СЭ», «Спартак» согласовал условия перехода полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Сделка может сорваться только в том случае, если 29-летний нигериец не пройдет медосмотр в Риме.

Наверх
Источник: Reuters

По нашим данным, речь идет об аренде до конца сезона-2020/21 с правом дальнейшего выкупа. За футболиста также боролся «Интер», но только до 5 октября, когда в Италии закрылось трансферное окно.

Спартак (Москва)

Мозес стал вторым выбором для красно-белых на правом фланге после 24-летнего Фабьена Сентонза из «Метца» — обе кандидатуры согласованы и одобрены главным тренером москвичей Доменико Тедеско. Французы просили за своего игрока в районе 12 миллионов евро, в «Спартаке» посчитали такую сумму завышенной.

Не закрыт вопрос и по опорному хавбеку — поиски в этом направлении продолжаются.

Читайте также
 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
«Барса» Кумана прекрасна. У каталонцев исчезла Месси-зависимость
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Француз получил российское гражданство и ждет звонка Черчесова
Роналду устроил скандал в «Ювентусе» перед отъездом в сборную
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Роман Ротенберг исполнит обязанности главного тренера СКА
Россия — Украина: самый печально известный матч в истории (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь