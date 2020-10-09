Российский арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Российский футбольный арбитр Сергей Карасев сообщил РИА Новости, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, болезнь проходит бессимптомно.
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Российский футбольный арбитр Сергей Карасев сообщил РИА Новости, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, болезнь проходит бессимптомно.
Ранее стало известно, что румынский арбитр Иштван Ковач назначен на матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов 11 октября, который должна была судить бригада во главе с Карасевым. Игру в итоге обслужат Ковач в качестве главного рефери и лайнсмены Овидиу Артене и Валентин Аврам (оба — Румыния), резервным арбитром указан россиянин Сергей Иванов.
«Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу», — сказал Карасев по телефону.