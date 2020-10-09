Российский арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом

Ранее стало известно, что румынский арбитр Иштван Ковач назначен на матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов 11 октября, который должна была судить бригада во главе с Карасевым. Игру в итоге обслужат Ковач в качестве главного рефери и лайнсмены Овидиу Артене и Валентин Аврам (оба — Румыния), резервным арбитром указан россиянин Сергей Иванов.

«Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу», — сказал Карасев по телефону.