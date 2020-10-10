Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых — чемпион СССР и России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов страны. Кроме того защитник играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России в 21 матче забил пять мячей.