Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков
Сегодня, 10 октября, не стало бывшего игрока московского «Спартака» и сборной России Василия Кулькова.
Сегодня, 10 октября, не стало бывшего игрока московского «Спартака» и сборной России Василия Кулькова.
Об этом «Чемпионату» сообщила супруга
Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию
Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе
В августе жена Кулькова рассказала о борьбе