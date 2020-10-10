Похороны бывшего футболиста «Спартака» Кулькова пройдут 12 октября

В субботу стало известно о кончине Кулькова, которому было 54 года. В 2019 году сообщалось, что у бывшего футболиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

«Похороны сказали в понедельник, где — пока информации нет. Обязательно все будем, вместе прошли определенный путь. Первыми уехали за границу, это навсегда останется в памяти. Помогали друг другу», — сказал Юран.

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«Это онкология, не выкарабкался… У него операция была в Красногорске в военном госпитале, химиотерапия. Жизнь любил. Печально, конечно, когда в 54 года умирает такой замечательный человек», — добавил он.

Юран отметил, что на Кулькова всегда можно было положиться. «По жизни ответственный, в этом плане он был человечище как футболист, так и вне футбола. Таких людей мало — если обещал что-то, то всегда разобьется в лепешку, но сделает. У нас один день рождения — 12 июня, т. е. мы под одним знаком зодиака, но я такой шебутной, а Василий — спокойный, и в жизни его вывести из себя было очень тяжело», — рассказал Юран.