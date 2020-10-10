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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин опубликовал трогательный текст в память о Кулькове

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале опубликовал текст, посвященный умершему экс-футболисту «Спартака» и сборной России Василию Кулькову.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть в биографии Кулькова один удивительный штрих. Драматический. Он так и не сыграл на чемпионатах мира и Европы. При том что в отборах к Евро-92 и 96 и к американскому чемпионату мира Василий был основным игроком, важнейшим. Дважды он получал тяжелые травмы. А в США не поехал по принципиальным соображениям… Мостовой и Юран, товарищи по Бенфике, подписали письмо за отставку Садырина — и поехали. А он вот нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушел рано», — написал журналист.

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Ранее соболезнования в связи с уходом Кулькова выразили пресс-службы «Спартака», «Порту» и сборной России.

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