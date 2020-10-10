Уткин опубликовал трогательный текст в память о Кулькове

«Есть в биографии Кулькова один удивительный штрих. Драматический. Он так и не сыграл на чемпионатах мира и Европы. При том что в отборах к Евро-92 и 96 и к американскому чемпионату мира Василий был основным игроком, важнейшим. Дважды он получал тяжелые травмы. А в США не поехал по принципиальным соображениям… Мостовой и Юран, товарищи по Бенфике, подписали письмо за отставку Садырина — и поехали. А он вот нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушел рано», — написал журналист.