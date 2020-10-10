Получил в лицо от Клоппа, но является его учеником. Все, что нужно знать о новом тренере «Динамо» Шварце

Источник: Sport24

Согласно инсайдам, совсем скоро «Динамо» возглавит немецкий тренер Сандро Шварц. Ему предложат контракт до конца следующего сезона с зарплатой 600 тысяч евро в год. В его штаб войдут немец с турецкими корнями Волкан Булут и экс-игрок «Динамо» Андрей Воронин. Самое время познакомиться с новым лицом нашего чемпионата.

Интересные факты

Жизнь свела Сандро Шварца с Юргеном Клоппом еще очень давно. В далеком 1998-м 19-летний полузащитник «Майнца» порвал кресты. Восстановиться ему помог старший партнер по команде Клопп, который незадолго до этого вернулся в строй всего за несколько месяцев. Юрген постоянно давал ему советы.

Позже Шварц получил по лицу от Клоппа. Незадолго до того, как возглавить «Майнц», Юрген сорвался на партнере по команде, который на тренировке два раза подряд жестко въехал в него. Клопп поднялся и уложил Шварца ударом по лицу. Позже Юрген признавался, что хотел умереть со стыда после того инцидента.

Мужчины быстро помирились и еще долгое время поддерживали дружеские отношения. Вместе с Клоппом Шварц выводил «Майнц» в Бундеслигу, но большую часть карьеры провел в низших дивизионах. В 2009-м Шварц играл за клуб второй Бундеслиги «Веен». После отставки тренера он пошел к руководству и изложил свои идеи, после чего был назначен играющим тренером.

Шварц не спас «Веен» от вылета в третий дивизион, но затем провел два качественных сезона в «Эшборне», который вывел в четвертую лигу и в итоге возглавил вторую команду «Майнца». При этом Шварц не скрывает, что был на связи с Клоппом, который продолжал давать ему советы уже как главному тренеру.

После четырех лет работы с молодежкой Шварцу предоставили шанс в первой команде. Традиция клуба назначать на тренерский мостик человека из молодежки тянется в «Майнце» со времен Томаса Тухеля. В первом сезоне Шварц удержал команду в Бундеслиге (14-е место), во втором набрал даже больше очков и занял 12-ю строчку, но не удержался от вылета: несмотря на яркие победы над «Боруссией» (2:1 в гостях) и «Шальке» Тедеско (3:0 дома), Сандро отправили в отставку. К слову, как и у Тедеско, у Шварца есть итальянские корни — его мать родом из Италии.

В 2019-м Шварц остался без работы, но не терял времени зря — катался на стажировку к Клоппу в «Ливерпуль», писал книгу о работе тренера и читал лекции молодым коучам.

Определяющую роль при назначении Сандро в «Динамо» сыграл спортивный директор московского клуба Желько Бувач, который знаком со Шварцем со времен общей работы с ним и Клоппом в «Майнце». Так сложилось, что Бувач в итоге продавил кандидатуру немца, убедив руководство не приглашать Курбана Бердыева.

Тренерские принципы

Из плотного общения с Клоппом легко сделать выводы, в какой футбол играл «Майнц» Шварца. Сандро — тренер новой немецкой школы, который чуть старше Нагельсмана и Тедеско, но обучался с ними по одной методике.

Это классический лэптоп тренер, замороченный на тактике, высоком прессинге и акценте на переходных фазах. Его «Майнц» часто перестраивался по ходу игры, но основополагающей можно назвать схему 4−4−2 ромб с насыщенным центром поля и высокой позицией крайних защитников.

В сезоне 2018/19, самом ярком в тренерской карьере Шварца, «Майнц» занял четвертое место в Бундеслиге по числу ударов (14,6 в среднем за матч), но еще больше допускал ударов по своим воротам (15,2). Но игроки чаще всего наносили удары с дальних дистанций — 43% ударов из-за пределов штрафной, больший процент был только у «Нюрнберга» и «Фрайбурга».

Есть версия, что Шварц не задержался в «Майнце» из-за слабых трансферов. При Сандро клуб покинули лидеры Кордоба, Суат, Диалло и Мото, а пришедшие вместо них Максим, Фишер и Уджа не заиграли так, как от них ждали. Хотя, конечно же, Шварц провалил начало сезона 2019/20 (6 очков после 11 туров) и был по делу отправлен в отставку.