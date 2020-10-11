Акинфеев назвал лучшего легионера в ЦСКА

По словам футболиста, по голам лучшим легионером является бразилец Вагнер Лав, который в летнее трансферное окно этого года имел шанс вернуться в состав ЦСКА, однако предпочел казахстанский «Кайрат». Акинфеев отметил, что по самоотдаче лучше всех хорватский спортсмен Ивица Олич, а по «каким-то другим вещам» — бразильский футболист Жо. Голкипер также заявил, что вместе с «этими ребятами» они побеждали и «делали хороший результат».