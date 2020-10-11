Рашид Рахимов стал главным тренером «Уфы»

Последним клубом Рахимова был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2013 по 2017 год и с 2018 по сентябрь 2019 года. Также 55-летний специалист был главным тренером австрийской «Адмиры», пермского «Амкара» и московского «Локомотива».