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11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рашид Рахимов стал главным тренером «Уфы»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рашид Рахимов назначен главным тренером «Уфы», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Рахимов сменил во главе команды Вадима Евсеева, который ранее покинул команду.

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Последним клубом Рахимова был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2013 по 2017 год и с 2018 по сентябрь 2019 года. Также 55-летний специалист был главным тренером австрийской «Адмиры», пермского «Амкара» и московского «Локомотива».

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«Уфа» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после десяти туров идет на 15-м месте в таблице с шестью очками. Ближайший матч уфимцы проведут 17 октября в гостях с «Локомотивом».

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