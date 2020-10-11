Рашид Рахимов стал главным тренером «Уфы»
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рашид Рахимов назначен главным тренером «Уфы», сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рашид Рахимов назначен главным тренером «Уфы», сообщается на официальном сайте клуба.
Рахимов сменил во главе команды Вадима Евсеева, который ранее покинул команду.
Последним клубом Рахимова был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2013 по 2017 год и с 2018 по сентябрь 2019 года. Также 55-летний специалист был главным тренером австрийской «Адмиры», пермского «Амкара» и московского «Локомотива».
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