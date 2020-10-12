СМИ: Рохо может вернуться в «Спартак»

Рохо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В прошлом сезоне защитник провел 9 матчей за «манкунианцев» во всех турнирах и заработал желтую карточку. Вторуя часть сезона Рохо отыграл в аренде в «Эстудиантесе», где вышел на поле лишь однажды.