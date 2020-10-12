СМИ: Рохо может вернуться в «Спартак»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может вернуться в «Спартак», сообщает Futaa.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может вернуться в «Спартак», сообщает Futaa.
По данным источника, 30-летний аргентинец хочет покинуть Англию
Рохо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В прошлом сезоне защитник провел 9 матчей за «манкунианцев» во всех турнирах и заработал желтую карточку. Вторуя часть сезона Рохо отыграл в аренде в «Эстудиантесе», где вышел на поле лишь однажды.
В составе «Спартака» Рохо играл с 2010 по 2012 годы.