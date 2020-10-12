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14:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В тренерский штаб «Уфы» войдут как минимум два европейских специалиста

Футбольный клуб «Уфа» обновил вектор развития. По словам председателя совета директоров башкирской команды Ростислава Мурзагулова, решение о подписании более опытного тренера напрашивалось и оно было одобрено главой Башкирии Радием Хабировым.

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«Когда в команде много молодежи, должен быть вот такой наставник, который работал и в Европе, и топ-клубах России, и в такой команде, как наша, — сказал Ростислав Мурзагулов на представлении наставника игрокам. — Мы обсуждаем с Рашидом Маматкуловичем и кадровые вопросы. У него есть четкое представление о том, какое нам нужно усиление, у него жесткие требования к футболистам по физподготовке, по самоотдаче. Думаю, результат мы увидим достаточно быстро, буквально в течение двух-трех туров».

В ближайшее время обновится тренерский штаб «Уфы». Известно, что помогать Рахимову будут как минимум два специалисты из Европы, один по тактике, другой — по физподготовке.

«Сейчас решаются визовые вопросы, которые связаны с выдачей разрешения на работу. Сейчас эти специалисты уже дистанционно изучают команду и дают свои рекомендации», — объяснил председатель совета директоров «Уфы».

Руководство уже поставило задачу перед новым наставником «горожан» — как можно быстрее подняться на более привычное место «Уфы» в таблице РПЛ. По словам Ростислава Мурзагулова, это еврокубковая зона.

«Мы понимаем, что в этом сезоне вернуться на уровень задач прошлого года будет сложно, поэтому нужно скорее уйти от “стыков”, ближе к десятке», — отметил Мурзагулов.

Руководство башкирской команды признало, что на российском рынке игроков сегодня сложно работать, а из-за «коронавирусной эпохи» за иностранцев просят большие средства.

«Нам нужны три-четыре футболиста, причем в основу, так как перспективной молодежи у нас хватает», — подтвердил Ростислав Мурзагулов.

Также известен факт того, что к «Уфе» уже обращались несколько игроков, которые захотели в команду только из-за того, что тренером стал Рашид Рахимов.

Напомним, 17 октября в рамках 11 тура РПЛ «Уфа» на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

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