«Спартак» представил в суд объяснения по делу о нарушении санитарных мер

Встреча 10-го тура Российской премьер-лиги прошла 3 октября в Москве на стадионе «красно-белых» (1:1). Согласно протоколу, матч посетили 17 150 зрителей. По данным Роспотребнадзора, на матче присутствовали более 20 700 болельщиков (при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек), при этом болельщики нарушали требования для предотвращения распространения инфекции, в том числе по использованию медицинских масок и перчаток и соблюдению социальной дистанции.