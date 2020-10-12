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16:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» представил в суд объяснения по делу о нарушении санитарных мер

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Московский «Спартак» представил в Тушинский суд Москвы письменные объяснения по ситуации с нарушением законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России с петербургским «Зенитом», они были приобщены к делу.

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Встреча 10-го тура Российской премьер-лиги прошла 3 октября в Москве на стадионе «красно-белых» (1:1). Согласно протоколу, матч посетили 17 150 зрителей. По данным Роспотребнадзора, на матче присутствовали более 20 700 болельщиков (при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек), при этом болельщики нарушали требования для предотвращения распространения инфекции, в том числе по использованию медицинских масок и перчаток и соблюдению социальной дистанции.

«Просим учитывать меры, предпринятые клубом для соблюдения санитарных правил, как обстоятельства, смягчающие вину клуба», — заявил на заседании начальник юридического департамента «Спартака» Владислав Ляликов.

Заседание проходит в понедельник в Тушинском суде города Москвы в открытом режиме.

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