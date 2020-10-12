«Спартак» не будет обжаловать решение суда

Тушинский суд Москвы в понедельник вынес решение оштрафовать АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» на 300 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с «Зенитом».
«Есть решение суда. Обжаловать его не будем. Можно дополнительно вводить только ленты на трибунах. Но мы будем обращаться к болельщикам. Невозможно зайти на фанатскую трибуну и рассадить. Очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Создается прецедент. Это не очень хорошо», — заявил Фетисов журналистам.
Встреча 10-го тура Российской премьер-лиги прошла 3 октября в Москве на стадионе «красно-белых» (1:1). Согласно протоколу, матч посетили 17 150 зрителей. По данным Роспотребнадзора, на матче присутствовали более 20 700 болельщиков (при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек), при этом болельщики нарушали требования для предотвращения распространения инфекции, в том числе по использованию медицинских масок и перчаток и соблюдению социальной дистанции.
По итогам расследования со стороны Роспотребнадзора на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» были составлены протоколы по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ. Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.