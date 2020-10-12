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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Слуцкий объявил о начале строительства стадиона в Волгограде за свои деньги

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что он приступил к строительству стадиона в Волгограде за собственные деньги.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда-то я себе поставил цель. Или я худею к лету, или строю в Волгограде стадион за собственные деньги.

Мы получили землю, отлично! Строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем YouTube-канале. Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счёт моих собственных средств, а также тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.

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Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи. И может быть, среди них будут будущие звёзды отечественного или мирового футбола. Такие как Артём Дзюба. Ну или лучше", — сказал Слуцкий на канале «СЛУга Футбола» на YouTube.

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