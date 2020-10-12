Леонид Слуцкий объявил о начале строительства стадиона в Волгограде за свои деньги

Источник: РИА "Новости"

«Когда-то я себе поставил цель. Или я худею к лету, или строю в Волгограде стадион за собственные деньги.

Мы получили землю, отлично! Строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем YouTube-канале. Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счёт моих собственных средств, а также тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K9aK3EVt3Zo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.