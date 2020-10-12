Оздоев рассказал о переговорах с «Зенитом» о новом контракте

Оздоев перешел в «Зенит» в феврале 2018 года, подписав контракт на четыре с половиной года. 27-летний полузащитник в составе команды дважды стал чемпионом России, по разу выиграл Кубок и Суперкубок России.

«(Срок действия контракта с “Зенитом”) намного меньше, чем два года. Я думаю, что это не зависит от определенного времени. У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Не знаю в связи с чем. Я свое будущее вижу в клубе, хочу играть и продолжать», — сказал Оздоев, чьи слова опубликованы в Telegram-канале бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова.