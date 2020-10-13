ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА и тульского «Арсенала» сыграли вничью в товарищеском матче.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА и тульского «Арсенала» сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая на базе ЦСКА в Ватутинках, завершилась со счетом 1:1. У туляков отличился Владислав Пантелеев (28-я минута, пенальти), в составе ЦСКА 11-метровый реализовал Адольфо Гайч (55).
В ближайшем туре чемпионата России ЦСКА 18 октября примет столичное «Динамо», а «Арсенал» — екатеринбургский «Урал».