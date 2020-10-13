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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА и тульского «Арсенала» сыграли вничью в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на базе ЦСКА в Ватутинках, завершилась со счетом 1:1. У туляков отличился Владислав Пантелеев (28-я минута, пенальти), в составе ЦСКА 11-метровый реализовал Адольфо Гайч (55).

В ближайшем туре чемпионата России ЦСКА 18 октября примет столичное «Динамо», а «Арсенал» — екатеринбургский «Урал».

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