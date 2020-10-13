«Локомотив» объявил о переходе Жасура Жалолиддинова в «Тамбов»

«Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в “Тамбове” на правах аренды до конца сезона», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» московского клуба.

Жалолиддинов — воспитанник академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За «Бунёдкор» провёл 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. 29 июля стало известно о переходе Жалолиддинова в московский «Локомотив». Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан на пять лет.