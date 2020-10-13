«Зенит» и «Спартак» сыграют в последнем туре РПЛ перед зимней паузой 16 декабря
ТАСС, 13 октября. Петербургский «Зенит» примет московский «Спартак» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 13 октября. Петербургский «Зенит» примет московский «Спартак» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской
Расписание на 15−19-й туры:
15-й тур.
21 ноября (суббота).
22 ноября (воскресенье).
23 ноября (понедельник).
16-й тур.
28 ноября (суббота).
29 ноября (воскресенье).
17-й тур.
5 декабря (суббота).
6 декабря (воскресенье).
7 декабря (понедельник).
18-й тур.
11 декабря (пятница).
12 декабря (суббота).
13 декабря (воскресенье).
19-й тур.
16 декабря (среда).
17 декабря (четверг).
18 декабря (пятница).