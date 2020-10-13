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10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
13 октября, источник: ТАСС

«Зенит» и «Спартак» сыграют в последнем туре РПЛ перед зимней паузой 16 декабря

ТАСС, 13 октября. Петербургский «Зенит» примет московский «Спартак» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 декабря. Календарь до конца года опубликован пресс-службой РПЛ.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Расписание на 15−19-й туры:

15-й тур.

21 ноября (суббота).

  • 14:00 «Краснодар» — «Тамбов».
  • 16:30 «Ахмат» — «Зенит».
  • 19:00 «Локомотив» — «Арсенал».
  • 19:00 «Спартак» — «Динамо».

22 ноября (воскресенье).

  • 14:00 ЦСКА — «Сочи».
  • 16:30 «Ротор» — «Урал».
  • 19:00 «Рубин» — «Ростов».

23 ноября (понедельник).

  • 17:00 «Уфа» — «Химки».
4-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 24—26 ноября.

16-й тур.

28 ноября (суббота).

  • 14:00 «Арсенал» — «Зенит».
  • 16:30 «Химки» — «Краснодар».
  • 19:00 «Ростов» — «Динамо».
  • 19:00 «Ахмат» — «Локомотив».

29 ноября (воскресенье).

  • 12:00 «Урал» — «Сочи».
  • 14:00 «Уфа» — «Тамбов».
  • 16:30 «Рубин» — ЦСКА.
  • 19:00 «Спартак» — «Ротор».
5-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 1—3 декабря.

17-й тур.

5 декабря (суббота).

  • 14:00 «Локомотив» — «Рубин».
  • 16:30 «Спартак» — «Тамбов».
  • 19:00 «Зенит» — «Урал».
  • 19:00 «Краснодар» — «Ротор».

6 декабря (воскресенье).

  • 14:00 «Ростов» — «Уфа».
  • 16:30 «Динамо» — «Арсенал».
  • 19:00 ЦСКА — «Химки».

7 декабря (понедельник).

  • 19:00 «Сочи» — «Ахмат».
6-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 8—10 декабря.

18-й тур.

11 декабря (пятница).

  • 19:00 «Химки» — «Арсенал».

12 декабря (суббота).

  • 14:00 «Ротор» — «Уфа».
  • 16:30 «Сочи» — «Спартак».
  • 19:00 «Зенит» — «Динамо».

13 декабря (воскресенье).

  • 14:00 «Тамбов» — «Рубин».
  • 16:30 «Краснодар» — «Локомотив».
  • 19:00 «Ахмат» — «Ростов».
  • 19:00 ЦСКА — «Урал».

19-й тур.

16 декабря (среда).

  • 18:00 «Ротор» — «Арсенал».
  • 18:00 «Сочи» — «Динамо».
  • 20:00 «Зенит» — «Спартак».

17 декабря (четверг).

  • 18:00 «Химки» — «Локомотив».
  • 18:00 «Краснодар» — «Уфа».
  • 20:00 «Ахмат» — «Рубин».
  • 20:00 «Ростов» — ЦСКА.

18 декабря (пятница).

  • 18:00 «Тамбов» — «Урал».
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