«Динамо» договорилось об аренде защитника «Спортинга». Игрок не хочет уезжать в Россию
Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски не хочет переходить в «Динамо», сообщает A Bola.
Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски не хочет переходить в «Динамо», сообщает A Bola.
По данным источника, клубы договорились об аренде, однако 28-летний македонец хочет продолжить карьеру в другом клубе. Лиссабонцы изначально требовали полноценный трансфер, но клубы сошлись на годичной аренде с возможным правом выкупа за 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Ристовски не провел ни одного матча.