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11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» договорилось об аренде защитника «Спортинга». Игрок не хочет уезжать в Россию

Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски не хочет переходить в «Динамо», сообщает A Bola.

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, клубы договорились об аренде, однако 28-летний македонец хочет продолжить карьеру в другом клубе. Лиссабонцы изначально требовали полноценный трансфер, но клубы сошлись на годичной аренде с возможным правом выкупа за 3 миллиона евро. Из-за нежелания Ристовски переговоры на данный момент прекращены.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Ристовски не провел ни одного матча.

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