Умер легендарный игрок и тренер ФК «Ростов»
Валентину Хахонову было 87 лет.
Валентину Хахонову было 87 лет.
Ушёл из жизни легендарный игрок и старший тренер ФК «Ростсельмаш» (сейчас — ФК «Ростов») Валентин Хахонов. Об этом рассказали в
Валентин Хахонов родился в донской столице. Практически всю карьеру игрока он провёл в ростовском клубе, а затем тренировал других футболистов. В 1969 году возглавил ростовский коллектив и проработал наставником команды 9 лет. Отличительной чертой Хахонова как тренера было то, что он всегда доверял место в составе молодым игрокам. В качестве тренера он провёл 288 матчей, проработав в клубе до 1981 года.