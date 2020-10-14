Умер легендарный игрок и тренер ФК «Ростов»

Валентин Хахонов родился в донской столице. Практически всю карьеру игрока он провёл в ростовском клубе, а затем тренировал других футболистов. В 1969 году возглавил ростовский коллектив и проработал наставником команды 9 лет. Отличительной чертой Хахонова как тренера было то, что он всегда доверял место в составе молодым игрокам. В качестве тренера он провёл 288 матчей, проработав в клубе до 1981 года.