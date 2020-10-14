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11:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Умер легендарный игрок и тренер ФК «Ростов»

Валентину Хахонову было 87 лет.

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Ушёл из жизни легендарный игрок и старший тренер ФК «Ростсельмаш» (сейчас — ФК «Ростов») Валентин Хахонов. Об этом рассказали в пресс-службе «жёлто-синих».

Валентин Хахонов родился в донской столице. Практически всю карьеру игрока он провёл в ростовском клубе, а затем тренировал других футболистов. В 1969 году возглавил ростовский коллектив и проработал наставником команды 9 лет. Отличительной чертой Хахонова как тренера было то, что он всегда доверял место в составе молодым игрокам. В качестве тренера он провёл 288 матчей, проработав в клубе до 1981 года.

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