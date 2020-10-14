Семин: Миранчук стоит 8 млн, а как остальные деньги разделили? Расскажите всем

«Я ничего такого в первом интервью не сказал. Рассказал, что вижу, объяснил, как будет развиваться “Локомотив”. Есть много оснований, что к моим словам можно прислушаться.



Всё постоянно накапливалось. Та же ситуация с Хвичей — она одна из основных. Взаимоотношения с одной группой агентов или с другой. Тут всё в комплексе. Какие-то мнения от тренера Сёмина по поводу приобретения игроков не нравились, к примеру. Вот сейчас сделали акцию — продали Миранчука. Это так было сложно сделать! Столько разукрасили. Сейчас пусть ответят и скажут: 8 млн стоит Миранчук, а остальные куда? Как остальные разделили? Все ж знают, ну и расскажите всем. Про контракт Миранчука все знали после ухода Геркуса. За эти годы можно было его и переподписать. Ну что такое 8 млн за такого парня? Копейки.



Дальше. Появляется Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пусть всё увидят. Появляется Камано. Большое сомнение… Дальше: провозгласили, что берут игроков до 25 лет. Появляются те, кто старше. Вот поэтому Сёмин и не нужен был», — сказал Сёмин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.