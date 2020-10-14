Семин: Миранчук стоит 8 млн, а как остальные деньги разделили? Расскажите всем
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал руководство клуба за непрозрачность трансферной политики.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал руководство клуба за непрозрачность трансферной политики.
«Я ничего такого в первом интервью не сказал. Рассказал, что вижу, объяснил, как будет развиваться “Локомотив”. Есть много оснований, что к моим словам можно прислушаться.
Всё постоянно накапливалось. Та же ситуация с Хвичей — она одна из основных. Взаимоотношения с одной группой агентов или с другой. Тут всё в комплексе.
Дальше. Появляется Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пусть всё увидят. Появляется Камано. Большое сомнение… Дальше: провозгласили, что берут игроков до 25 лет. Появляются те, кто старше. Вот поэтому Сёмин и не нужен был», — сказал Сёмин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.