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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Семин: Миранчук стоит 8 млн, а как остальные деньги разделили? Расскажите всем

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал руководство клуба за непрозрачность трансферной политики.

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Источник: Reuters

«Я ничего такого в первом интервью не сказал. Рассказал, что вижу, объяснил, как будет развиваться “Локомотив”. Есть много оснований, что к моим словам можно прислушаться.

Всё постоянно накапливалось. Та же ситуация с Хвичей — она одна из основных. Взаимоотношения с одной группой агентов или с другой. Тут всё в комплексе. Какие-то мнения от тренера Сёмина по поводу приобретения игроков не нравились, к примеру. Вот сейчас сделали акцию — продали Миранчука. Это так было сложно сделать! Столько разукрасили. Сейчас пусть ответят и скажут: 8 млн стоит Миранчук, а остальные куда? Как остальные разделили? Все ж знают, ну и расскажите всем. Про контракт Миранчука все знали после ухода Геркуса. За эти годы можно было его и переподписать. Ну что такое 8 млн за такого парня? Копейки.

Дальше. Появляется Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пусть всё увидят. Появляется Камано. Большое сомнение… Дальше: провозгласили, что берут игроков до 25 лет. Появляются те, кто старше. Вот поэтому Сёмин и не нужен был», — сказал Сёмин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

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