Стал известен состав тренерского штаба «Уфы»

Источник: Спорт РИА Новости

Рахимов возглавил «Уфу» 11 октября. На посту главного тренера он сменил ушедшего в отставку Вадима Евсеева. Докампо в «Рубине» входил в тренерский штаб Романа Шаронова, испанец покинул казанский клуб в декабре 2019 года.

«Нам очень нужен Докампо, потому что он и в “Атлетике” Бильбао очень хорошие результаты показывал, и в остальных клубах тоже. В тех проблемах, которые происходили в “Рубине” раньше, его вины нет, потому что и мы, и наши коллеги замечали, что те тактические схемы, которые он вводил вместе с Шароновым, должны были дать результат, но его не было по другим причинам. Это специалист высокого уровня с европейским кругозором. Мы надеемся, что ему удастся к нам присоединиться», — сказал Мурзагулов по телефону.

«Технические вопросы мы с ним обсудили, согласие получено, теперь дело за малым, но как будет развиваться ситуация с возможными новыми ограничениями, непонятно. Ждем решения. Мы подали все документы, как поданы документы и на специалиста из Германии тоже очень высокого уровня, интересный, молодой, из Бундеслиги. Это предложение нашего главного тренера, и мы его поддержали. Это человек, который будет заниматься физической подготовкой. Мы понимаем, что эти два направления у нас немного просели, и поэтому мы их усиливаем. Также работаем над усилением состава», — добавил он.