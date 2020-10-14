Хачатурянц: Евгений Турбин временно отстранен от работы на матчах РПЛ
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Арбитр Евгений Турбин временно отстранен от работы на матчах Российской
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Арбитр Евгений Турбин временно отстранен от работы на матчах Российской
В матче 10-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (4:2) Турбин удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна, а после финального свистка показал красную карточку главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
«Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча “Сочи” — “Ростов”, поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», — сказал Хачатурянц корреспонденту РИА Новости.