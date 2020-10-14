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16:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник сборной Белоруссии Александр Павловец перешел в «Ростов»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Защитник сборной Белоруссии по футболу Александр Павловец перешел в «Ростов», сообщается на официальном сайте клуба из Ростова-на-Дону.

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Источник: AP 2020

Ранее 24-летний футболист выступал за брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии.

«Игрок приедет в Ростов до закрытия трансферного окна. Приветствуем Александра в “Ростове” и желаем ему хорошей игры», — говорится в сообщении.

На счету Павловца 6 матчей в составе сборной Белоруссии.

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