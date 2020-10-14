Защитник сборной Белоруссии Александр Павловец перешел в «Ростов»
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Защитник сборной Белоруссии по футболу Александр Павловец перешел в «Ростов», сообщается на официальном сайте клуба из
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Защитник сборной Белоруссии по футболу Александр Павловец перешел в «Ростов», сообщается на официальном сайте клуба из
Ранее 24-летний футболист выступал за брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии.
«Игрок приедет в Ростов до закрытия трансферного окна. Приветствуем Александра в “Ростове” и желаем ему хорошей игры», — говорится в сообщении.
На счету Павловца 6 матчей в составе сборной Белоруссии.