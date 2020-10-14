Новым главным тренером «Динамо» официально назначен Сандро Шварц

Я очень горд, что мне предоставилась возможность работать в «Динамо» — клубе с великими традициями и историей. Для меня это потрясающий вызов, и я не могу дождаться начала работы здесь. Сейчас «Динамо» представляет собой молодую команду с крайне интересными перспективами. Мы сделаем все возможное для достижения целей.

Сандро Шварц новый главный тренер ФК «Динамо»