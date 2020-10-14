Новым главным тренером «Динамо» официально назначен Сандро Шварц
Немецкий тренер Сандро Шварц стал новым главным тренером футбольного «Динамо». Столичный клуб официально объявил о назначении специалиста на пост.
Немецкий тренер Сандро Шварц стал новым главным тренером футбольного «Динамо». Столичный клуб официально объявил о назначении специалиста на пост.
Столичный футбольный клуб «Динамо» объявил о назначении на пост главного тренера команды Сандро Шварца. Контракт с 43-летним немецким специалистом подписан до лета 2022 года.
Вместе со Шварцом в команду пришли и его ассистенты: Волкан Булут и Андрей Воронин, сообщает официальный сайт «бело-голубых».
Я очень горд, что мне предоставилась возможность работать в «Динамо» — клубе с великими традициями и историей. Для меня это потрясающий вызов, и я не могу дождаться начала работы здесь. Сейчас «Динамо» представляет собой молодую команду с крайне интересными перспективами. Мы сделаем все возможное для достижения целей.
Предыдущим местом работы Шварца был немецкий клуб «Майнц», откуда он был отправлен в отставку в ноябре 2019 года. В команде он проработал с 2017 года. Также в его активе имеется опыт работы с юношеской и второй командой «Майнца», а также «Эшборне» — немецком клубе из региональной лиги Германии.
Как футболист Шварц сыграл более 200 матчей за все тот же «Майнц».