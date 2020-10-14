«Зенит» все-таки купит защитника. Кто такой Чистяков
Все о потенциальном новичке
Все о потенциальном новичке
Чистяков — из Пикалева, это городок на окраине Ленобласти. Ему 26 лет. Семья никак не связана с футболом: отец проработал на цементном заводе больше четверти века, мама столько же лет занималась фермерским хозяйством, старшие братья работают в «Метрострое» и «Газпроме». В 13 лет Дмитрий попал в Академию «Зенита» (тогда — СДЮШОР), а после выпуска впервые уехал в «Ростов». Там он
В «Зените» Чистяков даже привлекался к тренировкам с основным составом при Андре
Тогда же, в июле прошлого года, «Зенит» попытался выкупить его у
Основная позиция Чистякова — центральный защитник. Он правоногий, при острой необходимости может сыграть справа. Но вообще его опыт на этой позиции невелик — в июле Дмитрия вынужденно поставили на правый край в игре с «Крыльями», а на исходе получаса он получил травму. В последнем матче «Ростова» с «Сочи» он провел тайм на месте правого центрального защитника в блоке 3-X-X, но в перерыве Валерий Карпин его заменил.
Чистяков был ключевой фигурой «Ростова» в прошлом сезоне. Без него тренерский штаб команды вряд ли смог бы безболезненно перейти от схемы 3−5−2 к 4−2−3−1. У Чистякова скудный опыт игры в расстановке с тремя защитниками, особенно в сравнении с игрой в блоке 4-X-X. Карпин наверняка искал сильного защитника с российским паспортом, знающего схему, и нашел его. К тому же, перед «Ростовом» стояла задача найти замену ушедшему в феврале Ингасону, без которого весной команда показала кошмарные результаты — четыре победы в 13 матчах
У Чистякова не самый высокий рост среди центральных защитников (185 сантиметров), но он физически крепок и отлично тактически обучен, поэтому прекрасно выбирает позицию. За счет этого Чистякову удается часто побеждать в воздушных дуэлях. По данным WhoScored, в прошлом сезоне он стал лучшим по числу выигранных верховых единоборств за матч.
Opta считает, что в прошлом чемпионате Чистяков выиграл 79,29% дуэлей на втором этаже, а в среднем вступал в 10,2 верховых единоборства за 90 минут. И то, и другое — запредельный уровень для российской
В дуэлях на земле (3,5) у Чистякова сопоставимые показатели с Ловреном (3,5) и Ракицким (4), но вкупе с высоким процентом верховых единоборств получается, что он превосходит будущих одноклубников по общему числу дуэлей. По выносам (5,4), перехватам (2,5) и заблокированным ударам (1,1) на 90 минут у Чистякова тоже статистика заметно выше средней.
Важно, что он еще молод, но уже опытен. Ракицкому и Ловрену по 31, а Чистякову 26 лет. То есть это вариант и сегодняшнего дня, и на перспективу. В отличие от хорвата и украинца.
Добавим, что прошлой осенью Чистякова вызывали в сборную России, но за нее он пока не дебютировал.
Что смущает?
В остальном — вопросы к «Зениту». Очевидно, что повреждение Чистякова смутило клуб — его вели с прошлого года и, скорее всего, если бы не травма, защитник переехал бы на Неву еще летом. Но «Зениту», в первую очередь, нужно было усиление под Лигу чемпионов. Заявка на групповой этап закрыта, так что до зимы Чистяков в еврокубках не сыграет. Кроме того, из заявки пропадет Терентьев — он проследует в обратную сторону. Получается, что у Семака будет на одного игрока меньше в Лиге чемпионов.
Ракицкого и Ловрена станут реже использовать в РПЛ. Уже заметна тенденция: в матче с «Уфой» обоих заменили, хотя видимых проблем не было. Все это говорит о том, что Чистяков почти сразу должен стать футболистом основы «Зенита» в матчах чемпионата России.
Гоша Чернов