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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» все-таки купит защитника. Кто такой Чистяков

Все о потенциальном новичке сине-бело-голубых.

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Источник: Спорт-Экспресс

Воспитанник

Чистяков — из Пикалева, это городок на окраине Ленобласти. Ему 26 лет. Семья никак не связана с футболом: отец проработал на цементном заводе больше четверти века, мама столько же лет занималась фермерским хозяйством, старшие братья работают в «Метрострое» и «Газпроме». В 13 лет Дмитрий попал в Академию «Зенита» (тогда — СДЮШОР), а после выпуска впервые уехал в «Ростов». Там он из-за нарушения дисциплины не смог закрепиться и быстро вернулся в Санкт-Петербург.

В «Зените» Чистяков даже привлекался к тренировкам с основным составом при Андре Виллаш-Боаше, но играл за дубль. После трех лет в молодежке «Зенита» и «Зените-2» Чистяков на год уехал в армянскую «Мику», а затем начались скитания по ФНЛ — «Зенит-2», «Шинник», «Тамбов». В РПЛ защитник дебютировал только в 25 лет, когда перешел в «Ростов» летом 2019-го.

Тогда же, в июле прошлого года, «Зенит» попытался выкупить его у желто-синих, желая усилить центр обороны. Но «Ростов» отказался продавать Чистякова, а сине-бело-голубые арендовали Осорио.

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Открытие Карпина

Основная позиция Чистякова — центральный защитник. Он правоногий, при острой необходимости может сыграть справа. Но вообще его опыт на этой позиции невелик — в июле Дмитрия вынужденно поставили на правый край в игре с «Крыльями», а на исходе получаса он получил травму. В последнем матче «Ростова» с «Сочи» он провел тайм на месте правого центрального защитника в блоке 3-X-X, но в перерыве Валерий Карпин его заменил.

Чистяков был ключевой фигурой «Ростова» в прошлом сезоне. Без него тренерский штаб команды вряд ли смог бы безболезненно перейти от схемы 3−5−2 к 4−2−3−1. У Чистякова скудный опыт игры в расстановке с тремя защитниками, особенно в сравнении с игрой в блоке 4-X-X. Карпин наверняка искал сильного защитника с российским паспортом, знающего схему, и нашел его. К тому же, перед «Ростовом» стояла задача найти замену ушедшему в феврале Ингасону, без которого весной команда показала кошмарные результаты — четыре победы в 13 матчах премьер-лиги.

Король воздуха

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У Чистякова не самый высокий рост среди центральных защитников (185 сантиметров), но он физически крепок и отлично тактически обучен, поэтому прекрасно выбирает позицию. За счет этого Чистякову удается часто побеждать в воздушных дуэлях. По данным WhoScored, в прошлом сезоне он стал лучшим по числу выигранных верховых единоборств за матч.

Opta считает, что в прошлом чемпионате Чистяков выиграл 79,29% дуэлей на втором этаже, а в среднем вступал в 10,2 верховых единоборства за 90 минут. И то, и другое — запредельный уровень для российской премьер-лиги в целом и для «Зенита» в частности. Для сравнения: Ракицкий в чемпионате-2019/20 вступал в 4,3 верховых дуэли за 90 минут (успешность — 60,87%), Иванович — 3,5 (70,59%), Осорио — 3,7 (77,78%), Дзюба — 9,5 (57,2%). Ловрен в «Ливерпуле» играл мало, но приведем и его статистику в АПЛ прошлого сезона — 8,9 верховых единоборств на 90 минут и 64,47% их успешности.

В дуэлях на земле (3,5) у Чистякова сопоставимые показатели с Ловреном (3,5) и Ракицким (4), но вкупе с высоким процентом верховых единоборств получается, что он превосходит будущих одноклубников по общему числу дуэлей. По выносам (5,4), перехватам (2,5) и заблокированным ударам (1,1) на 90 минут у Чистякова тоже статистика заметно выше средней.

Важно, что он еще молод, но уже опытен. Ракицкому и Ловрену по 31, а Чистякову 26 лет. То есть это вариант и сегодняшнего дня, и на перспективу. В отличие от хорвата и украинца.

Добавим, что прошлой осенью Чистякова вызывали в сборную России, но за нее он пока не дебютировал.

Разгрузка для Ловрена и Ракицкого

Что смущает? Во-первых, Чистяков едва восстановился от повреждения. В начале июля в матче с «Крыльями Советов» он получил тяжелую травму в борьбе с Полуяхтовым, было даже подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Но Чистякову повезло: ушиб и растяжение боковой связки. Из-за повреждения защитник пропустил почти три месяца.

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В остальном — вопросы к «Зениту». Очевидно, что повреждение Чистякова смутило клуб — его вели с прошлого года и, скорее всего, если бы не травма, защитник переехал бы на Неву еще летом. Но «Зениту», в первую очередь, нужно было усиление под Лигу чемпионов. Заявка на групповой этап закрыта, так что до зимы Чистяков в еврокубках не сыграет. Кроме того, из заявки пропадет Терентьев — он проследует в обратную сторону. Получается, что у Семака будет на одного игрока меньше в Лиге чемпионов.

Ракицкого и Ловрена станут реже использовать в РПЛ. Уже заметна тенденция: в матче с «Уфой» обоих заменили, хотя видимых проблем не было. Все это говорит о том, что Чистяков почти сразу должен стать футболистом основы «Зенита» в матчах чемпионата России.

Гоша Чернов

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