Отстраненный судья скандального матча с участием «Спартака» назначен на игру РПЛ

Ранее судья был отстранен РФС от обслуживания встреч на неопределенный срок после скандального поединка первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». В начале сентября Казарцева назначили на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра между «Спартаком» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. Красно-белые вели до последней минуты основного времени, когда 11-метровый удар реализовал Кристиан Нобоа. При изучении видеоповтора было установлено, что между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко в спорном эпизоде произошел игровой контакт, так что пенальти был назначен против правил.