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10:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Отстраненный судья скандального матча с участием «Спартака» назначен на игру РПЛ

Судья Василий Казарцев назначен главным арбитром встречи 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и «Тамбовом». Об этом сообщается в аккаунте Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"
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Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

Матч пройдет в воскресенье, 18 октября, в Волгограде. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ранее судья был отстранен РФС от обслуживания встреч на неопределенный срок после скандального поединка первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». В начале сентября Казарцева назначили на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра между «Спартаком» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. Красно-белые вели до последней минуты основного времени, когда 11-метровый удар реализовал Кристиан Нобоа. При изучении видеоповтора было установлено, что между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко в спорном эпизоде произошел игровой контакт, так что пенальти был назначен против правил.

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