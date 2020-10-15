Отстраненный судья скандального матча с участием «Спартака» назначен на игру РПЛ
Судья Василий Казарцев назначен главным арбитром встречи 11-го тура Российской
Судья Василий Казарцев назначен главным арбитром встречи 11-го тура Российской
Матч пройдет в воскресенье, 18 октября, в Волгограде. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.
Ранее судья был отстранен РФС от обслуживания встреч на неопределенный срок после скандального поединка первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». В начале сентября Казарцева назначили на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Игра между «Спартаком» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2.