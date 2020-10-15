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10:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Допустимое число зрителей на матчах «Ростова» уменьшено до 30 процентов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Фактическая вместимость стадиона «Ростов Арена» в Ростове на Дону уменьшена до 30%, сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Ростов».

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Источник: Спорт РИА Новости

«В соответствии с постановлением правительства Ростовской области проведение профессиональных спортивных мероприятий возможно с участием зрителей при условии, что их количество не будет превышать 30% от максимально возможного заполнения зрительских мест. Также напоминаем нашим болельщикам, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вход на стадион будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что матч 11-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат» 18 октября смогут посетить не более 40% зрителей.

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