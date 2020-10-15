Допустимое число зрителей на матчах «Ростова» уменьшено до 30 процентов

«В соответствии с постановлением правительства Ростовской области проведение профессиональных спортивных мероприятий возможно с участием зрителей при условии, что их количество не будет превышать 30% от максимально возможного заполнения зрительских мест. Также напоминаем нашим болельщикам, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вход на стадион будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция», — говорится в сообщении.